شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بالإعدام والسجن 15 عاما بحق مدانين اثنين بقتل عراقيين والانتماء لداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات "ديالى " بالعراق، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا بحق إرهابى أقدم على قتل ضابط شرطة وخمسة مواطنين بدوافع إرهابية فى منطقة "المنصورية".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أن محكمة جنايات "ديالى " نظرت قضية ثانية للمتهم نفسه وأصدرت حكما عليه بالإعدام شنقا عن جريمة قتل 5 مواطنين والتمثيل بجثثهم بعد هجوم إرهابى على قرية "شروين".

وأوضح البيان أن الأحكام بحق المتهم تأتى وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب "رقم 13 لسنة 2005".

وعلى صعيد آخر، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية فى العراق اليوم حكما بالسجن لمدة 15 عاما على مدان يعمل فى ما يسمى "الشرطة الإسلامية"، إحدى تشكيلات "داعش" فى منطقة "البو كمال" .

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وقال مجلس القضاء الأعلى، إن "مدانا " اعترف فى التحقيق الابتدائى والقضائى بالانتماء إلى تنظيم "داعش " الإرهابى والعمل فى صناعة العبوات الناسفة، وأصبح مسؤول "المقرات " فى منطقة الدورة جنوب (بغداد ) ومن ثم نقل الى الديوان الخاص بالمشتقات النفطية ومسؤول محطات تعبئة الوقود بعد إصابته جراء القصف الجوى فى سوريا.

وأشار إلى أن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب "رقم 13 لسنة 2005".