شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يعتز بوقوف قواته بجانب الإمارات و السعودية للدفاع عن أرض الحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بزيارة إلى القيادة العامة لقوة الدفاع، معرباً عن اعتزازه بتشرف رجال قوة دفاع البحرين، بالوقوف صفاً واحداً مع أشقائهم من القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن التحالف العربى للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، ومد يد العون والإغاثة للأشقاء فى اليمن.

و وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، لدى وصوله إستقبله المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمى وزير شئون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمى رئيس هيئة الأركان، ورافقه خلال الزيارة اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكى، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكى.

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كما أشاد، بالنتائج المثمرة التى أسفر عنها الاجتماع الثانى عشر للجنة الوزارية لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدى لتدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول العربية، الذى عقد فى القاهرة يوم أمس، مؤكداً أن البحرين تتطلع دائماً بأن يعم الأمن والسلام فى المنطقة والعالم أجمع.