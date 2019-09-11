شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات الفجيرة بالإمارات تحكم بسجن خادمة 7 سنوات أحرقت منزل كفيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الجنايات فى الفجيرة، بالسجن 7 سنوات، على خادمة متهمة بإحراق غرفة بمنزل كفيلها عمداً، بعد سكبها مادة معدة للاشتعال داخل دولاب مملوء بالأقمشة، وفتحت الولاعة عليه بنيّة حرق المنزل.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، قال صاحب المنزل فى الجلسات التى عقدتها محكمة الجنايات سابقاً، إنه فوجئ باحتراق أجزاء كبيرة من المنزل دون وقوع أى إصابات بأفراد الأسرة، إلا أن الخسائر المالية التى ترتبت عليه كبيرة، وبعد التحقيق فى أسباب الحريق، اكتشف وجود مادة معدة للاشتعال، وولاعة فى دولاب الملابس الذى بدأ منه الحريق، الأمر الذى جعله يتقدم بشكوى ضد خادمة المنزل، التى بدت الأدلة جميعها تشير إليها.

وأنكرت المتهمة عند سؤال المحكمة لها، وأكدت أنها لم تقم بهذه الفعلة، إنما الحريق حدث دون أى تدخل منها، وأنها فوجئت به مثل جميع أفراد الأسرة.

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