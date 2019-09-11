ليبيا.. "الوفاق" تحرز تقدما نحو منطقة العربان جنوب طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، إحراز تقدم نحو منطقة العربان، إحدى تمركزات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي مدينة غريان.

وأفاد بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها القوات الحكومية لصد هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، أن قواتهم "تلاحق فلول حفتر في منطقة العربان، وتدمّر 4 آليات مسلحة تابعة لها".

والثلاثاء، شهدت محاور القتال في ضواحي طرابلس هدوءا حذرا، مع تحليق الطيران الحربي دون معرفة تبعيته.

وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت قوات "الوفاق" صد هجوم لقوات حفتر على غريان (100 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، التي تشهد معارك مسلحة بين الطرفين منذ أكثر من 4 أشهر.

Advertisements

يذكر أن غريان التي دخلتها قوات حفتر دون قتال، مع بداية هجومها على طرابلس، واتخذتها مركزا لغرفة عملياتها الرئيسية، سقطت في يد قوات "الوفاق" في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وتسبب الهجوم على طرابلس بسقوط أكثر من 1000 قتيل، وتشريد ما يزيد على 100 ألف شخص، بحسب الحكومة.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.