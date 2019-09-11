محكمة مصرية تقضي بسجن 26 معارضا 3 سنوات بتهمة التظاهر

المنيا (وسط مصر)/ الخليج 365-
عاقبت محكمة مصرية، الأربعاء، 26 معارضا بالسجن 3 سنوات لكل منهم في قضية تظاهر وشغب، وسط البلاد.
وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن محكمة جنايات المنيا (وسط) عاقبت 26 شخصا من عناصر جماعة الإخوان، بينهم 15 حضوريا و11 غيابيا، بالسجن 3 سنوات لكل منهم في قضية مرتبطة بأحداث شغب تعود إلى 2016.
وقال بكر عيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، إن الحكم أولى قابل للطعن بحق المتهمين حضوريا.
وأشار إلى أن المتهمين الصادر بحقهم أحكاما غيابيا، سيتم إعادة إجراءات محاكمتهم حال تسليم أنفسهم للسلطات المختصة أو القبض عليهم.
وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات مطلع يناير/كانون ثان 2017 وأسندت لهم عدة تهم بنفونها، من بينها "قطع الطرق والتظاهر ضد قوات الجيش والشرطة وتعطيل حركة المواصلات والانتماء إلى جماعة محظورة وتخريب منشآت عامة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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