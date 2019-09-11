أنقرة/ الخليج 365
شكر السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، وكالة الخليج 365 التركية، على عملها المبدئي والشجاع في تغطية الأحداث بفلسطين.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها، الأربعاء، إلى مقر الوكالة في العاصمة التركية أنقرة.
وكان في استقبال مصطفى لدى وصوله إلى مقر الوكالة، المدير العام شنول قازانجي ونائبه رئيس التحرير العام متين موطان أوغلو.
وأعرب مصطفى خلال اللقاء، عن امتنانه لإيلاء الخليج 365 اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية، وشكر المسؤولين لعملهم المبدئي والشجاع في تغطية الأحداث.
كما أعرب قازانجي ومصطفى عن رغبتهما في تعزيز التعاون بين الخليج 365 ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
يجدر بالذكر أن وكالتي الخليج 365 ووفا، على وشك توقيع اتفاقية تعاون بينهما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فلسطين بأنقرة يشكر الخليج 365 على اهتمامها بالقضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.