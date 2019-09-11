سفير فلسطين بأنقرة يشكر الخليج 365 على اهتمامها بالقضية الفلسطينية

أنقرة/ الخليج 365

شكر السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، وكالة الخليج 365 التركية، على عملها المبدئي والشجاع في تغطية الأحداث بفلسطين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها، الأربعاء، إلى مقر الوكالة في العاصمة التركية أنقرة.

وكان في استقبال مصطفى لدى وصوله إلى مقر الوكالة، المدير العام شنول قازانجي ونائبه رئيس التحرير العام متين موطان أوغلو.

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وأعرب مصطفى خلال اللقاء، عن امتنانه لإيلاء الخليج 365 اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية، وشكر المسؤولين لعملهم المبدئي والشجاع في تغطية الأحداث.

كما أعرب قازانجي ومصطفى عن رغبتهما في تعزيز التعاون بين الخليج 365 ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يجدر بالذكر أن وكالتي الخليج 365 ووفا، على وشك توقيع اتفاقية تعاون بينهما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.