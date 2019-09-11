تركيا ترد بشدة على تصريحات نتنياهو بشأن غور الأردن

أنقرة/ ناظلي يوزباشي أوغلو/ الخليج 365الخارجية التركية:

-تصريحات نتنياهو "مظهر جديد للاحتلال الإسرائيلي المستمر على مدى عشرات السنين

- لا يمكن على الإطلاق قبول هذه المحاولة غير المشروعة لفرض أمر واقع

- تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم نضال الدولة الفلسطينية العادل من أجل الاستقلال

ردت تركيا بشدة على اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية إذا أُعيد انتخابه في 17 سبتمبر/ أيلول.

واعتبرت وزارة الخارجية التركية، في بيان الأربعاء، تصريحات نتنياهو بأنها "مظهر جديد للاحتلال الإسرائيلي المستمر على مدى عشرات السنين، وممارساته التي لا تعترف بالقوانين".

وقالت الوزارة: "لا يمكن على الإطلاق قبول هذه المحاولة غير المشروعة لفرض أمر واقع".

وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء انتهاك إسرائيل بوقاحة المبادئ والقواعد القانونية الأساسية، والرد عليه بأشد الأساليب".

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وأكدت أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم نضال الدولة الفلسطينية العادل من أجل الاستقلال، بكل ما أُوتيت من قوة.

- "نتنياهو، يعد الناخبين الإسرائيليين بدولة فصل عنصري"

والثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعد الناخبين الإسرائيليين بدولة فصل عنصري.



وأضاف تشاووش أوغلو في تغريدة على "تويتر"، أن "الوعد الانتخابي لنتنياهو الذي يواصل إرسال رسائل غير شرعية وغير قانونية وعدوانية قبيل الانتخابات إنما هو في سياق دولة أبارتايد عنصرية".

وأعلن نتنياهو، الثلاثاء، أنه في حال انتخابه في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/أيلول الجاري، سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.

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