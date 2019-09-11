المغرب.. منظمو أطول اعتصام يعتزمون إنهاء احتجاج دام 8 سنوات

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلن منظمو أطول اعتصام بالمغرب، الأربعاء، نيتهم إنهاء احتجاجهم الذي دخل عامه الثامن، قرب أكبر منجم للفضة بالقارة الإفريقية.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الخليج 365، صادر عن حركة إميضر (شعبية/ غير حكومية)، قائدة الاحتجاجات المذكورة.

وبحسب تقارير إعلامية، يعتصم عدد من أهالي بلدة ايمضر القريبة من مدينة تنغير وسط المغرب منذ 2011، للمطالبة بتنمية المنطقة وتوفير البنى التحتية، خصوصا أن البلدة تضم أكبر معمل للفضة بإفريقيا.

وأضاف البيان أن "مناضلي الحركة بصدد تدارس برنامج خاص بخطوة رفع واحد من أبرز أشكالها الاحتجاجية السلمية الذي تؤطّره منذ 20 أغسطس/آب 2011، قـبالة أكبـر منجـم للفـضّة فـي إفـريقيا، ويـتعلّق الأمـر بأطول اعـتصام في تاريخ المغرب الحديث".

وأشار أن "الحركة ستعلن عن تفاصيل هذه الخطوة في الأيام القادمة"، دون تحديد تاريخ دقيق.

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ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المغربية حول ما ورد في بيان الحركة.

ومنذ سنوات، يحتج أهالي المنطقة عبر تنظيم اعتصام، للمطالبة بتنمية المنطقة، خصوصا أنها تضم مصنعا لاستخراج الفضة.

وبحسب إعلام محلي، يتناوب المحتجون للحفاظ على استمرارية اعتصامهم.

ويطالب السكان بتوفير بنية تحتية بالمنطقة، مثل المستشفى والمدرسة والطرقات، بالإضافة إلى وقف ما يعتبرونه "استنزافا" للماء ما تسبب في جفاف المنطقة.

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