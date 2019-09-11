الجزائر.. ضبط 5 أطنان من الحشيش على متن قارب ألماني

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، ضبط أكثر من 5 أطنان من مخدر الكيف المعالج (الحشيش) على متن قارب شراعي يحمل علم ألمانيا تم إنقاذه بسواحل غرب البلاد.

ووفق بيان للوزارة اطلعت عليه الخليج 365، فإن وحدة تابعة للقوات البحرية "تمكنت الثلاثاء من إنقاذ 3 أشخاص أجانب كانوا على متن قارب شراعي حامل للراية الألمانية تعرض لعطل تقني على بعد 15 ميلا بحريا شمال رأس فالكون بوهران (غرب)".

وتابع أنه تم "سحب القارب الشراعي إلى ميناء أرزيو، ثم تفتيشه من طرف حراس السواحل، تم كشف وضبط كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 52 قنطار (5.2 طن) و95 كيلوغرام".

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ولم تكشف الوزارة عن هوية الموقوفين ووجهتهم مؤكدة أن "التحقيق مع المعنيين لا يزال جاريا للوقوف على حيثيات هذه العملية".

وتعد الحادثة الأولى من نوعها في عرض المياه الإقليمية الجزائرية خلال العامين الماضيين.

وفي 22 مايو/آيار 2018، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل.

وأظهرت التحقيقات أن الشحنة لرجل أعمال جزائري يدعى كمال شيخي (مسجون منذ ذلك الوقت) فيما خلفت الحادثة موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين،على رأسهم قائد الشرطة السابق عبد الغني هامل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.