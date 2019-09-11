بيروت.. لاجئون فلسطينيون يعتصمون طلبا للهجرة من لبنان

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

نظم مئات اللاجئين الفلسطينيين، الأربعاء، اعتصاما في "ساحة الشهداء" وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مطالبين بفتح باب الهجرة أمامهم.

ووفق مراسل الخليج 365، رفع المعتصمون أعلام فلسطين وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي، مطالبين بالهجرة من لبنان تحت شعار "اللجوء الإنساني".

وفي وقت سابق، اعتصم شبان لبنانيون أمام السفارة الكندية لدى بيروت، مطالبين بفتح باب الهجرة إلى كندا بعد أن بلغت نسبة البطالة 25 بالمئة، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2018.

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وفي يوليو/ تموز الماضي، بدأت وزارة العمل اللبنانية بتنفيذ خطة تقول إنها ستنظم أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل الفلسطينيين المقيمين بالبلاد.

وبحسب خطة العمل، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلاً عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.