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صحيفة الخليج الالكترونية
“خويتم بن سعد الحارثي”؛ والد الطالب “مُعتز”؛ المتوفى بـ”ابتدائية ضاحية لبن”، أعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله، وسجّل ذلك -قبل قليل- في محضر شرطة ضاحية لبن، تمهيداً لتسجيله رسمياً لدى المحكمة المختصة.
وقالت مصادر إن “الحارثي”؛ اشترط مقابل التنازل، أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه، إضافة إلى عدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة.. داعياً الله أن يغفر لابنه، وأن يجعله شفيعاً له يوم القيامة. بحسب سبق
كانت هذه تفاصيل خبر والد “معتز” يعلن تنازله عن قاتل “ابنه” : لدي شرطيين. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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