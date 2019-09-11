تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” توسعة نطاق العملة الافتراضية مع عدة بنوك ودول أخرى، وذلك حسبما أفاد وكيل محافظ المؤسسة هشام الحقيل.
وقال الحقيل إن هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء المرحلة التجريبية مع الإمارات نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن المرحلة التجريبية ركّزت على الجوانب الفنية. بحسب “الاقتصادية”
وأشار إلى أن الجوانب القانونية والاقتصادية وكيفية إصدار العملة ستكون بعد المرحلة التجريبية.
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