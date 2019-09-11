شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أجهزة طبية بـ«ثانوية» في مكة دون استخدام.. قيمتها 40 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أبدى أحد المعلمين دهشته واستغرابه بسبب وجود أجهزة طبية تقدر قيمتها بأكثر من 40 ألف ريال في مدرسة ثانوية للبنين بمكة المكرمة، متسائلا عن كيفية استخدامها في ظل غياب المختصين.

وأظهرت صور ملتقطة من داخل المدرسة بواسطة المعلم، أن الأجهزة تشتمل على جهاز كشف أسنان وجهاز آخر لشفط البلغم، وآخر لقياس العلامات الحيوية، وأسطوانات أكسجين، إلى جانب ثلاجة لحفظ الأدوية، وسرير طبي وأجهزة أخرى.

وقال المعلم إن الأجهزة والأدوات الطبية وصلت إلى المدرسة منذ أسبوعين تزامناً مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد، وتقدّر قيمتها بأكثر من 40 ألف ريال، ولا تزال مركونة في زاوية خاصة بالمدرسة مع غياب المختص عنها، لافتاً إلى أن المعلمين لا يجيدون استخدامها إطلاقاً.

وناشد المسؤولين في الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، بالكشف عن طريقة وآلية استخدامها وتوجيه المختصين من أطباء وكوادر تمريضية للتعامل معها والاستفادة منها.

Advertisements