دراسة: فيتامين "د" يكافح سرطان القولون والمستقيم

Advertisements Advertisements

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أمريكية أن الجرعات العالية من فيتامين "د" قد تساعد في إعاقة نمو وانتشار سرطان القولون والمستقيم المتقدم، إلى جانب العلاج الكيميائي.



ونقل موقع "ميديكال نيوز توداي" الأمريكي عن مركز دانا فاربر لعلاج السرطان في بوسطن أن نتائج تجربتهم الواعدة يمكن أن تؤدي إلى إمكانيات علاجية جديدة لسرطان القولون والمستقيم في المستقبل.

وقام الباحثون بفحص ١٣٩ شخصا مصابا بسرطان القولون المنتشر غير المعالج سابقًا، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى تناولت جرعة عالية من فيتامين "د"، فيما تناولت الثانية جرعة منخفضة من هذا الفيتامين.

وتناولت المجموعة عالية الجرعة ٨ آلاف وحدة دولية من فيتامين "د" يوميا لمدة ١٤ يومًا، قبل التبديل إلى ٤ آلاف وحدة دولية يوميا.

Advertisements

وتناولت المجموعة الثانية ٤٠٠ وحدة دولية يوميًا طوال فترة الدراسة، وتلقى كلا الفريقين أيضا العلاج الكيميائي للسرطان خلال التجربة.

ولاحظ الباحثون أن تطور المرض لدى المشاركين في المجموعة عالية الجرعة توقف لمدة متوسطها نحو ١٣ شهرًا ، في حين أن المشاركين في المجموعة ذات الجرعات المنخفضة عانوا من تطور المرض بعد ما يقرب من ١١ شهرًا.

واكتشفوا أيضًا أن المشاركين في المجموعة ذات الجرعات العالية كانوا أقل عرضة للتطور المرض بشكل خطير أو الوفاة خلال فترة المتابعة البالغة ٢٢،٩ شهرا.

وذكر الباحثون أن نتائج الدراسة مهمة للغاية، لأن فيتامين "د" متوفر على نطاق واسع وآمن وغير مكلف.

وتعد هذه الدراسة هي أول تجربة سريرية عشوائية مكتملة عن مكملات فيتامين "د" لعلاج سرطان القولون والمستقيم المتقدم.