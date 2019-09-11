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القاهرة - سبوتنيك. أدانت الإمارات، اليوم الأربعاء، إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتزامه ضم مستوطنات في الضفة الغربية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا.
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من جهتها نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الديوان الملكي قوله، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إن المملكة أدانت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات المقبلة، ووصفت هذا التحرك بأنه "باطل جملة وتفصيلا".
ودعت المملكة إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث تحرك نتنياهو الذي أعلن يوم أمس الثلاثاء.
وقالت المملكة إنها تعتبر الإعلان "تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" مضيفة أن من شأنه "تقويض...أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دعوة عاجلة من السعودية... بيان من الإمارات بشأن "تصعيد بالغ الخطورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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