العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا بشأن النيابة العامة

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب "صدور الأمر الملكي، مؤكدا أنه يأتي في إطار الدعم اللامحدود من لدى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لجهاز النيابة العامة، وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقًا للتطلعات الكريمة".
وحث النائب العام، "أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك".
وكان الملك سلمان أصدر، مساء السبت الماضي، أوامر ملكية بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا له.
كما صدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.
وصدر أمر ملكي ثالث بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفيرا للرياض لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
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