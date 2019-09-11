"اتفاق تاريخي" في جنوب السودان على تشكيل حكومة انتقالية جديدة

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وقال وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل مكوي لويث، اليوم الأربعاء: "ناقش الجانبان قضايا بسيطة والمبادئ المتفق عليها لتشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
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وذكر كير أن التأجيل جاء بناء على طلب مشار، لكنه قال إن الموسم المطير سيجعل من الصعب إدماج قواتهما في غضون ستة أشهر.
وكان ريك مشار قد دعا إلى تأخير مدته ستة أشهر وذلك خلال لقاء مع البابا الشهر الماضي.
وقتل نحو 400 ألف شخص خلال الحرب الأهلية التي استمرت خمسة أعوام واندلعت عام 2013 بين كير والقوات الموالية لمشار الذي كان نائبا للرئيس.
وتم التوصل للاتفاق، في سبتمبر/ أيلول، بعد سلسلة من اتفاقات السلام الفاشلة وصمد حتى الآن رغم تخلف الطرفين عن مواعيد محددة مهمة. وحاولت الحكومة التي تفتقر إلى السيولة النقدية الاستفادة من هذه الفرصة لالتقاط الأنفاس بزيادة الإنتاج النفطي الذي يمثل مصدرها الكبير الوحيد للإيرادات.
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