تعرف على خدمة Apple TV+ الجديدة من شركة آبل

كشفت شركة آبل الأمريكية عن خدمتها الجديدة Apple TV+، كأول خدمة اشتراك في الفيديو للمحتوى الأصلي التي تشمل أقوى العقول المبدعة حول العالم، خلال مؤتمرها السنوي الذي أُقيم مساء يوم أمس الثلاثاء، على مسرح ستيف جوبز في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

الخدمة التي ستنطلق يوم يوم 1 نوفمبر في أكثر من 100 بلد ومنطقة، ستُقدم مجموعة قوية ومبتكرة من البرامج والأفلام والوثائقيات الأصلية، بما فيها The Morning Show، Dickinson، See، For All Mankind، وThe Elephant Queen.

ومن المقرر أن تتوافر هذه الخدمة في تطبيق Apple TV على iPhone وiPad وApple TV وiPod touch وMac بالإضافة إلى منصات أخرى، بما في ذلك موقع tv.apple.com بسعر 19.99درهم إماراتي شهريًا، مع فترة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام.

وكذلك يستطيع العملاء الذين يشترون أي iPhone أو iPad أو Apple TV أو iPod touch أو Mac الاستمتاع بعام مجاني من خدمة Apple TV+. ومن خلال المشاركة العائلية، يستطيع ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة نفسها مشاركة اشتراك وحيد في Apple TV+.

