أستراليا تعلن اعتقال 3 من مواطنيها في إيران

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أعلنت أستراليا أن 3 من مواطنيها أعتقلوا في إيران.

قال متحدث باسم الحكومة الأسترالية، حسب قناة «الحرة» الأمريكية، الأربعاء، إن وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات 3 أستراليين معتقلين في إيران، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل حرصا على خصوصية المعتقلين.

كانت صحيفة «تايمز» اللندنية ذكرت في وقت سابق أن السلطات الإيرانية تحتجز امرأتين استراليتين في سجن إيفين في طهران.

وبحسب شبكة التلفزيون الأسترالية العامة «إيه بي سي»، فإن السلطات الإيرانية احتجزت أيضاً صديق إحدى هاتين المرأتين وهو رجل أسترالي، فيما لم يتضح ما إذا كان قد تم توجيه الاتهام إلى الموقوفين الثلاثة أم لا.