شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستنكر ما أعلنه نتنياهو عن ضم أراض من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت ورفضها القاطع، لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، عن ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل فى حال فوزه بالانتخابات.

و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، صرح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية، ويعبر عن الاستغلال الانتخابى فى أبشع صوره، دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية، أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعى الحميدة التى يقوم بها المجتمع الدولى للوصول إلى حل سلمى للقضية الفلسطينية.

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وأكد آل نهيان، على أن هذا الإعلان الانتخابى وغير المسئول يهدد بتقويض جهود المجتمع الدولى السياسية، وعبر عقود طويلة لإيجاد حل منصف وعادل للقضية الفلسطينية مؤكدا على مركزيتها للعرب والمسلمين.

كما أكد، بترحيب دولة الإمارات واستجابتها الفورية لدعوة المملكة العربية السعودية، بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى لبحث هذا التصعيد الخطير، ووضع خطة تحرك عاجلة، مضيفا أن المسئولية مشتركة فى التصدى لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى الانتخابى وأن المجتمع الدولى مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذا التطور الخطير.