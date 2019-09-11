شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: التحالف الدولى ارتكب جرائم حرب فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية في سوريا تسببت في سقوط خسائر بشرية كبيرة من المدنيين.

وأضافوا أن ما حدث يشير إلى تجاهل توجيه التحذيرات المسبقة اللازمة واحتمال ارتكاب جرائم حرب.

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