شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تقرر تخصيص مليونى يورو لصالح اللاجئين السوريين فى الأردن ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الوزراء النمساوى اليوم تقديم مساعدات إنسانية بلغ مجموعها مليونى يورو لمساعدة اللاجئين السوريين فى الأردن ولبنان.

وقال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا ـ فى تصريح له عقب الاجتماع الأسبوعى للمجلس اليوم الأربعاء، إن الوضع الإنسانى يزداد سوءا بسبب النزاع السورى وتدفق اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة.

وأضاف الوزير إنه سيتم توفير الأموال عبر لجنة الصليب الأحمر الدولية لمساعدة اللاجئين السوريين فى الأردن ولبنان وسيتم استخدام معظم التمويل لإعادة تأهيل ضحايا الألغام .

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وقال وزير الخارجية النمساوي" إنه انطلاقا من تقاليد النمسا الإنسانية تدعم البلاد الجهود الدولية لضمان تقديم المساعدات الإنسانية الفعالة فى الدول المضيفة وتقديم رعاية أفضل للاجئين السوريين فى المنطقة إلى جانب العمل على الحد من حركات الهجرة واللاجئين".

ولفت إلى أن الضغوط الاقتصادية والسياسية والديموجرافية فى الأردن ولبنان لا تزال كثيرة بسبب قربهما المباشر من سوريا مشيرا الى أن الوضع الإنسانى فى البلدان المضيفة يزداد حدة موضحا أنه منذ العام 2011 استقبل لبنان ما يقرب من 1.5 مليون لاجىء سورى وفلسطينى من سوريا وذلك وفقا لتقرير صادر عن المكتب الإنسانى للمفوضية الأوروبية، كما استقبل الأردن نحو 660 ألف لاجىء فى ذات الفترة نصفهم تقريباً من الأطفال.