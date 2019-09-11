شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبى يكشف أسباب وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدرت وزارة العدل، الفلسيطينية، تقريرا طبيا يكشف أسباب وفاة الفتاة الفلسيطينية إسراء غريب ،وأرسلت الوزارة التقرير الطبي للنيابة العامة التي تباشر التحقيق .

وذكر البيان الذى أصدرته وزارة العدل عبر موقعها الإلكترونى أن ذلك جاء تنفيذاً لتكليف وكيل النيابة العامة في بيت لحم الصادر بمقتضى أحكام المادة 64 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، والتي نصت على أن "يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المُختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب المُنتدب بذلك وغيره من الخبراء بإتخاذ الاجراءات اللازمة تحت اشراف الجهة المُختصة بالتحقيق".

وقد تم إعداد التقرير بناءً على المُشاهدات التشريحية وعلى نتائج فحوصات السموم التي تم اجراءها في ادارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعلى نتائج الفحوصات النسيجية التي تم تحضيرها في مختبرات مجمع فلسطين الطبي في رام الله ، ومن ثم تمت قراءة الشرائح النسيجية من قبل اختصاصي علم الأمراض في وزارة العدل د. معتز النتشة، وكذلك بالاطلاع على الملف الطبي الخاص بالمتوفاه، إبان مُكوثها في مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، وكذلك الملف الطبي في مستشفى بيت جالا الحكومي (مستشفى الحسين).

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وتستنكر وزارة العدل استغلال إستقالة ثلاثة أطباء في الادارة العامة للطب الشرعي وربطها بقضية المرحومة اسراء غريب، مؤكدةً أنه لا علاقة للاطباء الذي تقدموا بالاستقالة بالقضية، كما تؤكد وزارة العدل على استمرارها في العمل على حوكمة إدارة الطب الشرعي في فلسطين، واستكمال العمل على انشاء مختبر خاص بعمل الطب الشرعي للسموم والأنسجة ومشرحة تابعة لوزارة العدل.

وسوف تقوم النيابة العامة بعرض نتائج ملف الدعوى الخاص بالمرحومة اسراء غريب يوم الخميس 12/9/2019، وفقا للبيان الصادر عن النيابة العامة.

وبحسب ما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية، فإن إسراء غريب توفيت عن 21 عاما بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي، على إثر تجمع الهواء في الصدر نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

وفارقت إسراء غريب، الحياة في أغسطس الماضي، فيما قالت جماعات حقوقية إنها "جريمة شرف"، وفتحت السلطات تحقيقا في وفاة غريب، التي كانت تعمل في أحد صالونات التجميل في بيت لحم، حيث كانت تعيش.