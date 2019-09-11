شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول فتاتين تحصلان على رخصة تشغيل المفاعل النووى السلمى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر المواطنتان هند النقبي وهند الزيودي، أول فتاتين في المنطقة تحصلان على رخصة تشغيل المفاعل النووي، لتنضما بذلك إلى فريق كبير يضم 35 مشغلاً، من بينهم 23 مواطناً ومواطنة.

ونقلت جريدة الإمارات اليوم عن هند الزيودي، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، "أفخر بأن أكون ضمن الدفعة الأولى لتشغيل المفاعل النووي السلمي لدولة الإمارات، حيث التحقت بالعمل في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عام 2012، بعد حصولي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الإمارات..