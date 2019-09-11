شاهد.. عودة 145 ألف طالب و طالبة لمقاعدهم الدراسية بالبحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد صباح اليوم "الأربعاء" 145 ألف طالباً وطالبة فى المدارس الحكومية ليبدأ العام الدراسى الجديد 2019/2020. Advertisements ‎ووفقا لموقع "الأيام" البحرينى، وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن عدد الطلبة المستجدين فى الصف الأول الابتدائى يبلغ حوالى 12 ألف طالبا وطالبة. ويبلغ إجمالى عدد المدارس فى العام الدراسى الجديد(202) مدرسة للبنين والبنات بكافة المراحل الدراسية.

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