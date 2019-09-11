إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل لليوم الثاني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من قطاع غزة اليوم الأربعاء على جنوب إسرائيل في استمرار للتوتر لليوم الثاني على التوالي.

وقال الجيش ، في بيان :"متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الانذار قبل قليل في غلاف غزة تم رصد إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل" دون أن يتحدث عن إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وفجر اليوم شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وذكرت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية، أن الغارات استهدفت في ساعة مبكرة من فجر اليوم منزلا خاليا وموقعي تدريب وأخر للشرطة البحرية يتبعون لحركة حماس ما أدى إلى أضرار مادية واسعة.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات من سلاح الجو أغارت على 15 هدفا في قطاع غزة "ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع على جنوب إسرائيل الليلة الماضية".

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وقال متحدث باسم الجيش إن الغارات طالت من جملة ذلك منشأة لتصنيع الوسائل القتالية ونفقا وموقعا تابعا للقوة البحرية الحمساوية، مؤكدا أن الجيش يحمل حركة حماس المسؤولية عما يجري في القطاع.

وكان الجيش أفاد الليلة الماضية بأن منظومة القبة الحديدة الدفاعية اعترضت قذيفتين تم إطلاقهما من قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذيفتين.

وأجرى وفد من جهاز المخابرات المصرية محادثات في غزة مع قيادة حماس وفصائل أخرى يومي الأحد والاثنين الماضيين في مسع لتثبت تفاهمات وقف إطلاق النار مع إسرائيل في ظل توتر متقطع مستمر منذ مطلع هذا الشهر.

وقتل طفلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضية في احتجاجات مسيرات العودة المستمرة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل منذ 30 آذار/مارس 2018.