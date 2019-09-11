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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

الإسهال عند الأطفال الرضع له أسباب كثيرة حيث أن دخول الجراثيم إلى جهاز الطفل الهضمي عن طريق زجاجات الرضاعة غير المعقمة، أو الأطعمة الملوثة مثل الخضراوات غير المغسولة، أو عن طريق أيدي الطفل الملوثة ووضعها في الفم، أو عن طريق عدم نظافة مكان الرضاعة كانت من ضمن هذه الأسباب .



أما عن طرق لعلاج إسهال الأطفال بالأعشاب

1 - شاي الشمر علاج إسهال الأطفال بالأعشاب

يتم الخلط بين ملعقة صغيرة من الشمر المطحون مع الماء الساخن، ويترك منقوعا فيه لمدة 10 دقائق.

يقدم المشروب دافئاً للطفل الرضيع لتناوله قبل ساعة من الرضاعة الطبيعية.

أما بالنسبة للأطفال الذين يرضعون باستخدام الزجاجة "الببرونة" يتم إضافة 3 ملاعق كاملة من شاي الشمر لتحضير الزجاجة العادية.

2 - شاي الأعشاب

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علاج إسهال الأطفال بالأعشاب

يمكن المزج ما بين 4 ملاعق صغيرة من البابونج، و3 ملاعق صغيرة من النعناع، و4 ملاعق صغيرة من الكراوية، مع 8 ملاعق صغيرة من الشمر، وملعقة صغيرة من قشر البرتقال المر.

يسحق الخليط جيداً، ويؤخذ منه 2 ملعقة صغيرة تضاف إلى الماء الساخن، ويترك لمدة 10 دقائق.

يرج المزج جيداً، ويقدم للطفل الرضيع قبل الرضاعة الطبيعية بحوالي ساعة.

وفي حالة الرضاعة بالزجاجة تضاف 3 ملاعق كاملة إلى الزجاجة العادية.

3 - التدليك بزيت الكراوية

علاج إسهال الأطفال بالأعشاب

يساعد زيت الكراوية على توفير الراحة والاسترخاء للطفل، حيث يمكن تدليك بطن الطفل بزيت الكراوية حتى يساعده على التخلص من الانتفاخ والتخلص من الإسهال.

فقط كل ما عليك هو إضافة قطرتين من زيت الكراوية إلى كوب من الماء الدافئ، واستخدام الأصابع في تدليك بطن الطفل ببطء وفي اتجاه عقارب الساعة، ثم تغطية الطفل جيداً وتدفئته.