"فيسبوك" تحدّث طريقة عمل خاصية التعرف إلى الوجوه

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت فيسبوك أنه بات على مستخدميها الاختيار، هل يريدون تفعيل خاصية التعرف على الوجوه بحال أرادوا أن تتعرف أنظمة الشبكة عليهم في الصور المنشورة عبرها، وإلا ستكون هذه الوظيفة في وضعية عدم التشغيل تلقائيا.



ويأتي هذا التغيير في وقت تواجه الشبكة الاجتماعية العملاقة ضغوطا لتحسين حماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم الخاصة بمستخدميها بما فيها تلك المرتبطة بالمقاييس الحيوية (البيانات البيومترية).

وتقوم تكنولوجيا التعرف إلى الوجوه على التعرف التلقائي إلى الأشخاص الموجودين في الصور المنشورة عبر "فيسبوك"، في حال كان هؤلاء من المشتركين بالشبكة.

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ويمكن تاليا لهؤلاء أن يضعوا إشارة إلى أسمائهم في هذه الصور.

ومنذ ما يقرب من سنتين، باتت هذه الخاصية أكثر تقدما إذ إنها ترسل بلاغا للمستخدمين عندما يظهرون على صور نشرها معارفهم عبر الشبكة.

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتعين على الأشخاص الذين يستخدمون هذه الخاصية أو الذين ينضمون إلى الشبكة اعتبارا من الثلاثاء أن يختاروا هل يريدون الإبقاء على هذه التقنية أو توقيفها.

وقال سرينيفاس نارايانان الباحث في وحدة الذكاء الاصطناعي في "فيسبوك" في بيان نشر على الإنترنت: "نحن لا نتشارك المعلومات المتصلة بالتعرف إلى الوجوه مع جهات أخرى. كما لا نبيع التقنية الخاصة بنا".

وفي نهاية تموز/يوليو، فرضت الوكالة الأمريكية لحماية المستهلكين على "فيسبوك" غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار لأنها "خدعت" مستخدميها بشأن القدرة على التحكم بمعلوماتهم الشخصية.