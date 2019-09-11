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القاهرة – سبوتنيك. وأضاف المحافظ بن عديو، في تصريحات للصحافيين: "خاطبنا الأخوة في التحالف العربي عبر رئيس الجمهورية والحكومة بإخلاء منشأة الغاز في بلحاف لكونها تستخدم حالياً كثكنة عسكرية من قبل القوات الإماراتية المرابطة فيها في بلحاف".
وتابع: طالبنا القوات الإماراتية بالانتقال إلى مكان آخر كوننا نحتاج إلى تشغيل هذه المنشأة، ونريد أن نبعدها عن أي صدام مسلح كونها منشأة سيادية واقتصادية وخدمية للبلد، وهناك إجراءات تسير في هذا الصدد.
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وأشار بن عديو إلى سعي الحكومة اليمنية لتنشيط القطاع النفطي في شبوة عبر تشغيل قطاع جنة هنت "قطاع 5" وقطاع أوكسي "1S" وربط خط أنبوب جديد بطول 83 كيلومترا يجري العمل فيه منذ أكثر من شهرين وسيتم إنجازه خلال أشهر.
وأوضح أن الخط الجديد سيربط القطاعين بقطاع 4 في عياذ، إضافة إلى نفط العقلة، ليتم ضخ نفط محافظة شبوة إلى ميناء التصدير في النشيمة على البحر العربي، ونفط محافظة مأرب عبر شبوة.
وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009م، ويمثل مشروع الغاز المسال في بلحاف أضخم المشاريع الصناعية في البلاد، حيث تقدر كلفته بـ 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 6.9 ملايين طن سنوياً.
ويتكون المشروع من محطة الإنتاج ومرفأ التصدير وأنبوب رئيسي طوله 320 كيلومتراً يربطهما بحقول إنتاج الغاز في القطاع 18 في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 أبريل/نيسان العام 2015، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج الغاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تطالب الإمارات بإخلاء منشأة لتصدير الغاز بعد تحويلها إلى ثكنة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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