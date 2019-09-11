مصر... المؤبد لـ 11 من قيادات وعناصر الإخوان المسلمين في قضية "التخابر مع حماس"

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القاهرة - سبوتنيك. وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاما) على 11 من بين 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، بتهم التخابر مع جهات أجنبية والتنسيق معها لشن هجمات إرهابية داخل البلاد.
© AP Photo / Amr Nabil
وقضت المحكمة بتوقيع العقوبة على المتهمين بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
في سياق آخر، رصد قطاع الأمن الوطني المصري مخططاً لقيادات تنظيم "الإخوان المسلمين" الهاربة في دولة تركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية.
وأوضح القطاع الأمني المصري أنه فى إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات تنظيم "الإخوان المسلمين" التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، تم رصد مخطط للتنظيم يضر بالدولة المصرية؛ وذلك بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية.
وأكدت الداخلية المصرية أن التنظيم يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.
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