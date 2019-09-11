دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رقاقة معالج A13 Bionic تدعم هواتف الأيفون هذا العام بعمر أطول للبطارية مع آداء أفضل ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت ابل في مؤتمرها الذي عقد بالأمس عن الجيل الجديد من هواتف iPhone 11، الذي يأتي بتغيير رئيسي في معالج A13 Bionic الذي يدعم إصدارات هذا العام بآداء أفضل وعمر أطول للبطارية.

أكدت ابل على أن رقاقة A13 Bionic الجديدة تقدم أسرع آداء في الهواتف الذكية حتى الآن، كما أنها تأتي بأفضل آداء أيضاً في كرت الشاشة، أيضاً أشارت ابل إلى أنها تأتي بآداء أفضل في إستهلاك الطاقة بتحسينات بنسبة 40%، حيث توفر في إصدارات هذا العام عمر شحن أطول مع 4 ساعات إضافية في عمر شحن هاتف iPhone 11 Pro، كما تدعم هاتف iPhone 11 Pro Max بعمر شحن أطول بخمس ساعات إضافية.

وتتميز تقنية رقاقة معالج A13 Bionic بإمكانية غلق التيار الكهربائي في حالة عدم الإستخدام، كما إرتفع آداء رقاقة المعالج بنسبة 20% عن الإصدار السابق، مع 8.5 مليار من الترانزستورات.

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من جانب أخر تؤكد ابل على أن الرقاقة تدعم آداء أفضل في تعلم الآله والذكاء الإصطناعي مع محرك ثماني من الأنوية، لتدعم معالجة تريليون عملية في الثانية، أي بقدرة مضاعفة 6 مرات أكثر.

أيضاً تدعم رقاقة A13 Bionic كاميرة هواتف iPhone 11 في تقنية الذكاء الإصطناعي، لمعالجة الصور بكفاءة أفضل، مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 60 إطار في الثانية، وأيضاً دعم تقنية HDR.

المصدر

هذا الموضوع رقاقة معالج A13 Bionic تدعم هواتف الأيفون هذا العام بعمر أطول للبطارية مع آداء أفضل ظهر على التقنية بلا حدود.