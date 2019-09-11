شكرا لقرائتكم خبر عن قصف موقعين للمقاومة الفلسطينية فى غزة.. وسقوط صاروخ باتجاه إحدى المستوطنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، موقعين " اثنين " للمقاومة الفلسطينية فى منطقة "بيت لاهيا " شمال قطاع غزة - دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وكانت المقاومة الفلسطينية فى غزة، قد أطلقت ثلاثة صواريخ ظهر اليوم، صوب المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، فيما دوت صافرات الإنذار فى مستوطنات : نتيف عسرا ، ويدى مردخاى ، وشاطى عسقلان، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

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وأعلن جيش الاحتلال سقوط أحد الصواريخ على مستوطنة نتيف هعسرا ، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فى المنطقة.