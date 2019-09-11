شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب السودان: الإعلان عن حكومة انتقالية فى 12 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام في جنوب السودان اليوم الأربعاء إن الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار اتفقا على تشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر. وأضاف الوزير مايكل مكوى لويث للصحفيين "ناقش الجانبان قضايا بسيطة والمبادئ المتفق عليها لتشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر". Advertisements

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