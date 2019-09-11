شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنهى مشاريع بقطاع الكهرباء والمياه بـ 1.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجزت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بدولة الإمارات، مشروعات إنشاء محطات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتمديد كابلات كهرباء فى المناطق التى تغطيها بقيمة 500 مليون درهم خلال الفترة بين 2018-2019.

و فقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أفادت الهيئة، بأنها أنجزت 35 مشروعاً فى قطاع المياه خلال السنوات الخمس الماضية فى جميع المناطق الشمالية من الدولة بأكثر من مليار درهم، إذ نجحت الهيئة فى إنجاز ثمانية مشاريع تخزين للمياه بطاقة استيعابية قدرها 63 مليون جالون بتكلفة إجمالية 156 مليون درهم، إضافة إلى 24 مشروع نقل وتوزيع مياه بقيمة 740 مليون درهم، كما أنجزت الهيئة ثلاثة مشاريع إحلال شبكات مياه قديمة بقيمة 110 ملايين درهم.

وتعكف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حالياً على إنشاء محطات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بجهد ما بين 33 و132 كيلوفولت وتمديد كابلات الجهد العالى والمتوسط لربط هذه المحطات بالشبكة الرئيسة بقيمة مليار و300 مليون درهم، وذلك فى إطار المشاريع المستقبلية فى قطاع الكهرباء حتى عام 2022.

كما يأتى مشروع محطة «غليلة» لتحلية مياه البحر فى رأس الخيمة مثالاً على تحقيق كفاءة عالية فى الإنتاج لكونه من أكبر مشاريع التحلية وفقاً لنظام التناضح العكسى فى الدولة، والذى تبلغ تكلفته 320 مليون درهم وينتج نحو 15 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، إذ يعد المشروع الأقل من حيث استهلاك الكهرباء على مستوى الشرق الأوسط بنسبة 3.14 كيلوواط للمتر المكعب من الماء، بينما يقلل المشروع فاقد الطاقة بنسبة 24% ويخفض المشروع نسبة الانبعاثات الكربونية بمقدار 6800 طن فى السنة، إضافة إلى تحقيق وفورات مالية فى التكاليف التشغيلية بمقدار 105 ملايين درهم على مدى 20 عاماً.

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وأطلقت الهيئة العديد من المبادرات المهمة التى تستهدف استدامة قطاع الطاقة فى الإمارات و خفض البصمة الكربونية منها مبادرة «العدادات الذكية» بهدف تركيب 750 ألف عداد ذكى حتى عام 2021 منها 300 ألف عداد مياه و350 ألف عداد كهرباء، حيث تم تركيب 25 ألف عداد حالياً وربطها بالنظام، إضافة إلى مبادرة تركيب أجهزة الترشيد لفئتى السكنى والجهات الحكومية، حيث تمكنت الهيئة من تركيب أكثر من 850 ألف جهاز للترشيد منذ عام 2015 حتى اليوم منها 32 ألف مسكن للمواطنين فى جميع المناطق الشمالية إضافة إلى 31 مبنى حكومياً و250 مسجداً حتى الآن مع وجود خطة لتغطية جميع المساجد بمعدل 60 مسجداً كل سنة و180 مدرسة حتى الآن مع وجود خطة لتغطية جميع المدارس بمعدل 60 مدرسة كل سنة، إذ تقدر كمية المياه التى تم توفيرها من خلال هذا المشروع بحوالى مليار ونصف مليون غالون بنسبة خفض تقارب 32%.

وفيما يخص مبادرات ترشيد الاستهلاك، أطلقت الهيئة مبادرة «بيتك يهمنا» واستهدفت فى المرحلة الأولى 100 مسكن مواطن من ذوى الاستهلاكات العالية لخفض استهلاك الكهرباء بمعدل 10-20 % والمياه بمعدل 30% وذلك من خلال وضع التوصيات والحلول التى شملت تغيير أنظمة الإنارة والتكييف والمياه.

كما تمكنت الهيئة من تركيب 50 محطة شاحن أخضر للسيارات الكهربائية فى المناطق الشمالية من الدولة تتنوع ما بين الشاحن متوسط السرعة فى بعض المبانى الحكومية والمراكز التجارية وبعض المستشفيات، إضافة إلى الشاحن السريع ويتم تركيبه على الطرق السريعة ومحطات الوقود.

ويستهدف المشروع شحن السيارة الكهربائية الواحدة خلال مدة زمنية تتراوح 20 - 45 دقيقة بالنسبة للشواحن السريعة وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتى تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.