شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تدين تصريحات نتنياهو بضم أراض فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت سوريا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عزمه ضم أراض فلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة، وذلك فى انتهاك سافر للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة. وقال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، إن إعلان نتنياهو يأتى فى سياق الطبيعة التوسعية لكيان الاحتلال وخطوة جديدة فى الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطينى ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية. وأكد المصدر وقوف بلاده مع الشعب الفلسطينى فى نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه من براثن الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وعاصمتها القدس.

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