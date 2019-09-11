شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الكويتية تحتل المركز الأول فى انضباط المواعيد بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة «OAG» البريطانية، تقريرها الدورى لشهر أغسطس 2019، والمتضمن نسبة انضباط المواعيد لعدد 175 شركة طيران فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث أكد التقرير تقدم معدل انضباط مواعيد وصول رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى مطار الكويت الدولى من 88% فى شهر يوليو 2019 إلى 93.9% شهر أغسطس 2019 لتحتل المركز التاسع بين 175 شركة طيران فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، والمركز الأول على شركات الطيران فى الشرق الأوسط.

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و وفقا لموقع "الأنباء" الكويتى، أوضحت "الكويتية" فى بيان صحفى أمس، أن هذا الترتيب يؤكد حسن تطبيق الخطوط الجوية الكويتية لسياسات الالتزام بدقة وانضباط المواعيد، وذلك بعزيمة وهمة أبنائها المخلصين سعيا منهم لتحقيق المزيد من التقدم فى شتى معايير الأداء المتوقعة من شركات الطيران العالمية بكفاءة ومهنية عالية.