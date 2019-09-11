شكرا لقرائتكم خبر عن أمين ملتقى الإعلام العربى: بدء فعاليات ملتقى قادة الإعلام 22 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين العام للملتقى الإعلامى العربى ماضى الخميس، عقد الدورة السادسة لملتقى قادة الإعلام العربى، بمقر جامعة الدول العربية فى 22 سبتمبر الجارى.

وقال الخميس -فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إن الملتقى الذى تنظمه هيئة الملتقى الإعلامى العربي، بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال فى جامعة الدول العربية، سيناقش المستجدات والأحداث الإعلامية الراهنة، والتى ستكون مطروحة بقوة بين يدى قادة الإعلام العربى فى ذلك التجمع المميز.

وأعرب عن جزيل الشكر ووافر الامتنان إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لموافقته على استضافة الجامعة لهذا الملتقى المهم والحيوي، مؤكدا أن الموافقة بادرة ليست بالغريبة على الجامعة، التى تعج بالأنشطة والفعاليات والتظاهرات الإعلامية والثقافية المهمة والملهمة، معربا فى الوقت نفسه عن شكره لقطاع الإعلام والاتصال فى الجامعة برئاسة السفير بدر الدين علالي، الذى يسهم بتواصله واهتمامه بكافة التفاصيل، لإنجاح كافة الأنشطة المشتركة بين جامعة الدول العربية والملتقى الإعلامى العربى.

وأشار الأمين العام للملتقى الإعلامى العربي، إلى أن قيمة ملتقى قادة الإعلام العربى، تتمثل فى مواكبته للكثير من الأحداث التى تخص الإعلام العربى وتؤثر فيه بقوة؛ حيث أثيرت مؤخرًا الكثير من القضايا الإعلامية التى تستحق مناقشتها بالمؤتمر، وعلى رأسها دور الإعلام فى الأحداث والمتغيرات الكثيرة، ودوره فى تدعيم العلاقات العربية، انطلاقًا من إيمان الجامعة العربية، وهيئة الملتقى بتأثير الإعلام فى تلك العلاقات التى ما تلبث أن يستجد عليها الكثير من الأحداث بين الحين والآخر، ودائمًا ما يكون دور الإعلام فيها ملحوظًا وواضحًا.

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ولفت إلى أنه من القضايا الملحة التى سيناقشها ملتقى قادة الإعلام العربي، والتى تلقى بظلالها بقوة فى تلك المرحلة، التغيرات التى تطول الإعلام، خاصة فى ظل ما يعرف بـ"الإعلام الحديث"؛ حيث ‘ن المؤسسات الإعلامية، تعد من أكثر المؤسسات تأثرًا بالتغيرات.

وأضاف الخميس قائلًا: "إن مواكبة الأحداث، هو أمر غاية فى الأهمية بالنسبة لمسيرة الإعلام العربي، وأننا فى أمس الحاجة إلى ملاحقة أى تطور على الساحة الإعلامية، من أجل المساهمة الإيجابية فى نجاح تلك المسيرة، ومن هنا تأتى خصوصية ملتقى قادة الإعلام العربي؛ حيث تعتبر فرصة ثمينة من أجل طرح تلك التطورات، ومناقشة كيفية ملاحقتها وتجاوز أية عوائق فى الطريق إليها"، مؤكدًا أن هذه القضايا الساخنة، تضفى بدورها الكثير من الخصوصية والأهمية على الملتقى، فى محاولة من هيئة الملتقى للوقوف على أهم ما يشغل الساحة الإعلامية العربية.

الجدير بالذكر أن ملتقى قادة الإعلام العربي، سيشارك به نخبة من أبرز الإعلاميين العرب فى مختلف مجالات الإعلام، وقد تم توجيه الدعوة لعدد من المؤثرين من المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، وعدد من الكتاب والأكاديميين والصحفيين والمذيعين، من أصحاب الخبرة المختلفة فى مجالات الإعلام.