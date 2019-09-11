الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا شمالي قطاع غزة

غزة/هاني الشاعر/الخليج 365-

قصف الجيش الإسرائيلي، ظهر الأربعاء، موقعين، شمالي قطاع غزة، بعد فترة وجيزة على إعلانه، إطلاق 3 قذائف من القطاع باتجاه إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تصريح، وصل وكالة الخليج 365، إن "دبابة قصفت موقعيْن عسكرييْن تابعيْن لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة".

وأضاف إن القصف يأتي "ردًّا على اطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان سابق، إنه رصد، إطلاق 3 قذائف من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل.

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