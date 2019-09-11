الحوثيون يتحدثون عن قتل وجرح جنود سعوديين جنوبي المملكة‎

اليمن/الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن، الأربعاء، مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين، بقصف مدفعي، جنوب غربي المملكة.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن مسلحي الجماعة "شنوا مساء الثلاثاء، قصفا مدفعيا على تجمعات لجنود سعوديين في موقع برج الخشل في قطاع جيزان (جنوبي المملكة)، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم (لم تذكر العدد)".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي حول الأمر.

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وتستهدف جماعة "الحوثي" بين الحين والآخر أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الهجمات.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.



وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.