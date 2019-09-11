أبلغت سيدات من جازان عن وقوعهن ضحايا لشركة أوهمتهمن بتوظيفهن بعد دورات تدريبية تنتهي بالتوظيف، وذلك مقابل مبالغ مالية، وأن الشركة سلمتهن شهادات ورقية غير رسمية وطلبت منهن التوجه للتوظيف في المدارس دون أن تمنحهن ما يثبت إلحاقهن بالوظائف
وروى أبو فهد غزواني لـ «عكاظ» ما تعرضت له زوجته، وقال إنها تقدمت للدورة والوظيفة بعد اطلاعها على إعلان موزع من شركة تشغيل مقاصف بمدينة الملك فيصل الرياضية، وحضرت للموقع السيدات (400 متقدمة) دفعت كل واحدة مبلغ 200 ريال مقابل دورة تدريب عبر برنامجي الاسكاي بي والوتساب
وبعد انتهاء الدورات تسلمت المتدربات شهادات غير موثقة من أي جهة رسمية. وأضاف غزواني أن السيدة المسؤولة عن الشركة استأجرت مكتبا في أحد الفنادق بجازان وتواصلت مع النساء عبر مجموعة في الوتساب وأبلغتهن بافتتاح فرع للشركة وتعيين بعض المتقدمات موظفات فيها. وتبين لاحقا وقوع المتقدمات في الفخ ما دفعهن للتقدم ببلاغ إلى الشرطة التي تواصلت مع زوجة الغزواني وأخذت أقوالها، كما تم تقديم بلاغ مماثل إلى مكتب العمل
من جانبه، أوضح مدير فرع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي رداً على استفسار «عكاظ» بأنه تم التعامل والتحقيق في الشكوى، وإشعار الإمارة والجهات ذات العلاقة
كانت هذه تفاصيل خبر شركة توظيف تحتال على 400 سيدة في #جازان.. و«العمل» تحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.