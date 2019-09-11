Apple Watch Series 5 تطرح في الأسواق خلال أسبوعين

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت شركة أبل في مؤتمرها السنوي، أمس عن الجيل الجديد من الساعة Apple Watch Series 5 بمميزات جديدة تحافظ على بطارية لتدوم وقتاً أكبر، وكذلك بتوفير بوصلة تتيح التعرف على الاتجاهات بشكل أسهل.



أما بالنسبة للإعدادات الأمان فهي الأخرى كان لها نصيب بتوفير زر الاتصال بالطوارئ SOS وتوفير الخدمة في عدد كبير من البلدان.

وعرضت أبل بعض المزايا في الجيل الخامس من ساعة أبل مثل التعرف على قوة الصوت، ودراسة وتتبع أداء القلب، إضافة إلى غيرها من الأمور الصحية.

ويتميز الإصدار الجديد بأنه لا ينطفئ وسيكون بالإمكان مشاهدة الساعة حتى ولو كانت في وضع الخمول، كما ستدوم البطارية لمدة 24 ساعة.

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كما ستتوفر الساعة بطرازين مختلفين كما سبق وأشارت التسريبات بالتاتينيوم والسراميك.

وسيكون الطلب المسبق لساعة أبل Apple Watch Series 5 بدءاً من الثلاثاء.

وتطرح أبل الجيل الجديد من ساعتها الجديدة بسعر يبدأ من 399 دولاراً، و499 دولاراً لتلك التي تدعم الاتصال الخلوي في 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وانطلق مساء الثلاثاء، البث المباشر لمؤتمر شركة أبل السنوي الذي أعلنت فيه عن أحدث منتجاتها.

وللمرة الأولى هذا العام سيتم بث مؤتمر أبل على موقع يوتيوب؛ حيث تسعى أبل للوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين حول العالم بهدف تسويق منتجاتها.