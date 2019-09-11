ميركل: سنعمل على تجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا

وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان الألماني: "هناك وضع يتطور في ليبيا وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في سوريا... ومن الضروري أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها"، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضافت المستشارة الألمانية: "إذا لم تستقر الأوضاع في ليبيا فإن استقرار المنطقة الأفريقية بأسرها سيتزعزع".
وتشهد ليبيا اشتباكات متواصلة منذ فترة بين قوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر، والتي أسفرت عن سقوط المئات بين قتيل وجريح من الطرفين.
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