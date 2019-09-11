بالأرقام.. واردات مصر من السيارات خلال شهر أغسطس

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

سجلت واردات مصر من السيارات خلال شهر أغسطس الماضي، نحو 8076 سيارة (ملاكي)، وهو الشهر الثامن بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.



وبحسب بيانات وفقاً من جمارك ميناء الإسكندرية، الذي يعد الميناء الرئيسي لاستقبال السيارات المستوردة في مصر، بلغت قيمة السيارات الخاصة التي تم الإفراج عنها نحو 2.3 مليار جنيه (139.4 مليون دولار).

وقد حصلت الحكومة المصرية عنها ضرائب ورسوما تقدر بـ624 مليون جنيه (37.8 مليون دولار)، للسيارات ذات المنشأ غير المعفاة من الرسوم.

ومن جانبه، قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية إن جانبا كبيرا من السيارات المستوردة استفاد بالفعل من مزايا اتفاقات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات.

وأضاف نجم أنه تم إعفاء عدد من السيارات المستوردة عن طريق ميناء الإسكندرية من سداد أكثر من 962 مليون جنيه (58.3 مليون دولار).

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ومطلع العام الجاري، بدأت مصر في تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية "صفر جمارك" بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، أفرج ميناء الإسكندرية عن 1331 سيارة نقل وميكروباص ودراجات بخارية، وجرارات زراعية بقيمة 803 ملايين جنيه (48.7 مليون دولار).

وحصلت الجمارك ضرائب ورسوما عنها بنحو 18٠ مليون جنيه (10.9 مليون دولار)، فضلاً عن إعفائها من سداد 51 مليون جنيه (3.1 مليون دولار) في إطار اتفاقيات الشراكة الجمركية.

هذا، وأفرج الميناء عن ٨٣٣ رسالة قطع غيار سيارات خلال يوليو/تموز الماضي، بقيمة مليار جنيه (60.6 مليون دولار)، وحصلت عنها ضرائب ورسوما قدرها 116 مليون جنيه (7 ملايين دولار)، علاوة على استفادتها من إعفاء جمركي قيمته 22 مليون جنيه (1.3 مليون دولار).

وفقا للبيانات، بلغ إجمالي قيمة ما تم استيراده من سيارات ملاكي ونقل وميكروباص ودراجات بخارية وجرارات وقطع غيار 4.108 مليار جنيه (249 مليون دولار)، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله عنها في صورة ضرائب ورسوم 1.073 مليار جنيه (65.03 مليون دولار).