خلال مؤتمرها السنوي.. أبل تكشف عن أحدث منتجاتها

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت شركة أبل أمس خلال مؤتمرها السنوي عن أحدث منتجاتها التي شملت آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس والجيل السابع من جهاز الآيباد الشهير الخاص بها، بالإضافة إلى الجيل الخامس من ساعتها الذكية.



كما أطلقت أبل منصة "أركيد" للألعاب وتطبيق حديث باسم أبل تي في + (apple tv+)، يسمح بمتابعة أحدث الأفلام والمسلسلات وبرامج الأطفال.

ويعتبر التغير الأبرز في هواتف آيفون 11 الجديدة تدشينه بـ3 كاميرات خلفية، فيما شهدت بطارية الهواتف تحسينات كبيرة عن الجيل السابق.

وتقدم أبل هذا العام 3 مفاجآت جديدة في منتجاتها؛ حيث أطلقت هاتفاً يحتوي على 3 كاميرات، وأول هاتف يحمل اسم pro، وتطبيق أبل تي في + (apple tv+). إضافة إلى إجراء تحسينات واسعة في بطارية الهواتف.

وبدأ المؤتمر الذي عقد في مقر الشركة الرئيسي بكاليفورنيا، بالحديث عن إطلاق خدمة بث الألعاب (أبل آركيد) Apple Arcade؛ حيث أعلنت الشركة أن اشتراك Arcade والبالغ قيمته 4.99 دولار شهرياً، وسيوفر ألعاباً حصرية من شركات مثل Konami وCapcom.

أبل أركيد

خدمة (أبل أركيد) توفر ألعاباً لا يمكن العثور عليها على أي منصة أخرى أو خدمة اشتراك على الأجهزة المحمولة.

وسوف تكون الخدمة جزءاً من متجر آب ستور، وذلك ضمن تبويب جديد.

ووعدت أبل بإضافة ألعاب جديدة كل شهر، كما سوف يتضمن تبويب الخدمة توصيات، وتشويقات للألعاب، بالإضافة إلى إرشادات للألعاب، ونظرات أولية عليها.

وقالت أبل إنها تتعاون مع العشرات من شركات صناعة الألعاب لتوفير ألعابها على الخدمة التي سوف تطلق اعتباراً من 19 سبتمبر/أيلول الجاري في 150 بلداً.

وسوف تتضمن الخدمة 100 لعبة عند إطلاقها، وذلك مقابل 4.99 دولار أمريكي شهرياً للاشتراك العائلي، وهناك شهر تجريبي مجاني.

آيباد جديد

ويأتي جهاز ipad os بحجم شاشة 10.2 بوصة بسعر 329 دولاراً.

يتاح الطلب على الجهاز الجديد بدءاً من اليوم الثلاثاء فيما سيكون التوصيل خلال الشهر المقبل.

وسيكون الآيباد الجديد (ipados) بمعالج A10، ويدعم Apple Pencil، كما يمتاز بـSmart Connector وكاميرا 8MP، و‏نظام iPadOS وبطارية تدوم نحو 10 ساعات. ‏

ويأتي جهاز الآيباد الجديد بسرعة مضاعفة عن الأجهزة السابقة، ويشمل لوحة مفاتيح خارجية، وهو أيضاً أسهل في الوصول إلى التطبيقات المفضلة، ويسمح لك بإعداد الفيديوهات وإعداد مونتاج لها.

ساعة أبل 5

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وكشفت أبل عن الجيل الجديد من الساعة Apple Watch Series 5 بمميزات جديدة تحافظ على بطارية تدوم وقتاً أكبر، وكذلك بتوفير بوصلة تتيح التعرف على الاتجاهات بشكل أسهل.

وعرضت أبل بعض المزايا في الجيل الخامس من ساعة أبل مثل التعرف على قوة الصوت، ودراسة وتتبع أداء القلب، إضافة إلى غيرها من الأمور الصحية.

ويتميز الإصدار الجديد بأنه لا ينطفئ وسيكون بالإمكان مشاهدة الساعة حتى لو كانت في وضع الخمول، كما ستدوم البطارية لمدة 24 ساعة.

كما ستتوفر الساعة بطرازين مختلفين كما سبق وأشارت التسريبات بالتاتينيوم والسيراميك.

وسيكون الطلب المسبق لساعة أبل Apple Watch Series 5 بدءاً من الثلاثاء.

وتطرح أبل الجيل الجديد من ساعتها الجديدة بسعر يبدأ من 399 دولاراً، و499 دولاراً لتلك التي تدعم الاتصال الخلوي في 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

أبل "apple tv+"

وأطلقت أبل تطبيقاً حديثاً باسم أبل تي في + (apple tv+)، يسمح بمتابعة أحدث الأفلام والمسلسلات وبرامج الأطفال.

وأكدت الشركة في مؤتمر لها أن apple tv+ سيقدم مسلسلاً يومياً بعنوان the morning show، وأبطاله كل من جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون وستيف كاريل وجوجو مبثا راو وبيلي كرودوب ونيستور كاربونيل ومارك دوبلاس.

شركة أبل الأمريكية تقدم خدمات (أبل تي في+) بدءاً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في 100 دولة حول العالم، بمقابل شهري 4.99 دولار فقط، كما سيحصل مستخدمو أجهزة أبل على اشتراك لمدة سنة مجاناً.

آيفون 11

وقد أعلنت أبل عن طرح آيفون 11 الذي صمم بـ6 ألوان، وخلفية من الزجاج تغطي جسم الهاتف.

ويتمتع الهاتف بمعالج a13 bionic تصفه الشركة بأنه الأقوى والأسرع بين الهواتف الذكية في العالم.

ويشمل‏ شاشة LCD، ويدعم نظام صوت Dolby Atmos، وكاميرتين من الخلف 12MP تدعم الزاوية الواسعة، وتقريب 2x، بالإضافة إلى خاصية الوضع الليلي، وأيضاً ذكاء اصطناعي في الكاميرا يتعرف على الحيوانات.

وتطرح أبل الهاتف بسعر يبدأ من 699 دولاراً، ويدوم عمر البطارية أكثر من آيفون إكس آر (المصنف أعلى سعة بطارية أنتجتها أبل) بساعة إضافية.

آيفون 11 برو وبرو ماكس

وكشفت أبل عن هاتف "آيفون 11 برو وبرو ماكس" الذي يحتوي على 3 كاميرات وبتصميم جديد وشاشة Super Retina XDR وبحجمين 5.8 بوصة و6.5 بوصة.

ويعد أول هاتف من شركة أبل الأمريكية يحمل اسم pro، وصمم بـ4 ألوان، ويتمتع بمعالج A13 Bionic الذي ينفذ 1 تريليون عملية في الثانية.

‏ويبدأ سعر آيفون ١١ برو (iphone 11 pro) من ٩٩٩ دولاراً (٣٧٤٧ درهماً إماراتياً)، وآيفون ١١ برو ماكس (iPhone 11 Pro Max) يبدأ بـ ١٠٩٩ دولاراً (٤١٢٢ درهماً إماراتياً). ويتوفر الهاتف بداية من 20 سبتمبر/أيلول الجاري، ولأول مرة تطرح أبل شاحناً سريعاً بقوة 18 واتاً مع هاتف آيفون 11 برو وبرو ماكس.