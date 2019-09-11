فيسبوك يحظر صور إيذاء النفس

Advertisements Advertisements

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

قالت شركة فيسبوك إنها لن تسمح بنشر الصور المروعة لإيذاء النفس على منصتها للتواصل الاجتماعي بينما تشدد سياساتها بشأن المحتوى الذي ينطوي على ممارسات انتحارية.



يأتي ذلك وسط انتقادات متزايدة لكيفية حد شركات التواصل الاجتماعي من المحتوى العنيف والذي يمكن أن ينطوي على خطورة.

Advertisements

وقالت فيسبوك يوم الثلاثاء أيضا إن البحث عن المحتوى المتعلق بإيذاء النفس سيصبح الآن أكثر صعوبة على أنستقرام، وستضمن ألا يظهر ضمن المواد الموصى بها في قسم "استكشف" على تطبيق تبادل الصور.

ويأتي بيان فيسبوك في اليوم العالمي لمنع الانتحار وفي أعقاب تصريحات لتويتر بأن المحتوى المتعلق بإيذاء النفس لن يجري وصفه بأنه مسيء في مسعى للحد من الوصمة المحيطة بالانتحار.

وينتحر نحو 8 ملايين شخص سنويا، أو شخص واحد في كل 40 ثانية، وفقا لتقرير لمنظمة الصحة العالمية.