فيسبوك يحظر صور إيذاء النفس

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت شركة فيسبوك إنها لن تسمح بنشر الصور المروعة لإيذاء النفس على منصتها للتواصل الاجتماعي بينما تشدد سياساتها بشأن المحتوى الذي ينطوي على ممارسات انتحارية.
يأتي ذلك وسط انتقادات متزايدة لكيفية حد شركات التواصل الاجتماعي من المحتوى العنيف والذي يمكن أن ينطوي على خطورة.
وقالت فيسبوك يوم الثلاثاء أيضا إن البحث عن المحتوى المتعلق بإيذاء النفس سيصبح الآن أكثر صعوبة على أنستقرام، وستضمن ألا يظهر ضمن المواد الموصى بها في قسم "استكشف" على تطبيق تبادل الصور.
ويأتي بيان فيسبوك في اليوم العالمي لمنع الانتحار وفي أعقاب تصريحات لتويتر بأن المحتوى المتعلق بإيذاء النفس لن يجري وصفه بأنه مسيء في مسعى للحد من الوصمة المحيطة بالانتحار.
وينتحر نحو 8 ملايين شخص سنويا، أو شخص واحد في كل 40 ثانية، وفقا لتقرير لمنظمة الصحة العالمية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.