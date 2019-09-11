قصف روسي على شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ 10 أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهدفت طائرات حربية روسية، صباح أمس الثلاثاء، بغارتين، مواقع لفصائل مسلحة في شمال غرب سوريا، في قصف جوي هو الأول على المنطقة منذ بدء وقف لإطلاق النار فيها قبل عشرة أيام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبدأ في نهاية أغسطس سريان وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق، غابت بموجبه الطائرات الحربية عن الأجواء من دون توقف الخروقات.

وقال مدير المرصد: «استهدفت طائرات روسية بغارتين مواقع لفصائل مسلحة بمنطقة الكباني في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي المحاذي لإدلب»، مضيفاً: «ليس واضحاً ما إذا كان القصف يعني انتهاء الهدنة السارية» منذ 31 أغسطس، أو أنه سيبقى محدوداً. وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي فصائل عدة، بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والحزب «الإسلامي التركستاني».

يذكر أن هذه الهدنة هي الثانية من نوعها منذ بدء دمشق بدعم روسي في نهاية إبريل/‏نيسان تصعيد قصفها على المنطقة، ما تسبب بمقتل أكثر من 950 مدنياً وفق المرصد، وفرار أكثر من 400 ألف شخص وفق الأمم المتحدة.

(وكالات)