بريطانيا: إيران خدعتنا بشأن الناقلة أدريان داريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إيران بشأن انتهاكها الضمانات التي قدمتها حول ناقلة النفط أدريان داريا 1. وجاء في بيان للحكومة البريطانية اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن إيران قدمت تأكيدات بشكل متكرر إلى حكومة جبل طارق بأن الناقلة «جريس 1» (أدريان داريا 1) لن توصل النفط على متنها إلى أي كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا أو غيرها.

وأضاف البيان أنه أصبح من الواضح الآن أن إيران انتهكت تلك الضمانات وأن النفط تم نقله إلى سوريا. وتابع البيان أن وزير الخارجية البريطاني استدعى السفير الإيراني لدى بلاده لإدانة الأفعال الإيرانية. وأضاف أن الأفعال الإيرانية تمثل انتهاكاً غير مقبول للأعراف الدولية وان المملكة المتحدة سوف ترفع القضية إلى الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر. وحذر من أن التحرك الايراني «يندرج ضمن سلوك نمطي يهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي». وأضاف «نريد رفع العزلة عن إيران لكن السبيل الوحيد للقيام بذلك هو أن تحترم تعهداتها والقواعد التي يقوم عليها النظام الدولي».

وكانت قوات الأمن في جبل طارق مدعومة بالبحرية الملكية البريطانية اعترضت ناقلة «غرايس 1» الإيرانية قبالة سواحل جبل طارق في 4 تموز/يوليو. جاء ذلك وسط شكوك بأن السفينة كانت تنقل 2,1 مليون برميل نفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية. (د ب أ)