مصر تضبط خلية لتهريب الأموال والإرهابيين مرتبطة بتركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط 16 متهماً من تنظيم «الإخوان» الإرهابي، وهم من المتورطين في إنشاء ثلاث شبكات سرية؛ لتهريب النقد الأجنبي، وتهريب العناصر «الإخوانية» المطلوبة أمنياً للخارج ، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل؛ لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية في الداخل.

وقالت الوزارة، في بيان أمس: إن قطاع الأمن رصد مخططاً للقيادات الهاربة والتي تقيم في تركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلًا عن تنفيذ سلسلة من العمليات تجاه المنشآت، والمرافق الحيوية .

وأكدت الداخلية، أن الجهود الأمنية نجحت في تحديد العناصر «الإخوانية» الهاربة بتركيا وخلايا الداخل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 16 منهم، كذلك تم ضبط مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلًا عن عدد من جوازات السفر وأوراق تنظيمية تحتوي على خطة تحركهم.