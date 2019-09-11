شرطة أبوظبي تحبط عملية تسلل عمال عبر منفذ خطم في العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



ضبطت شرطة أبوظبي 18 من العمال في شاحنة بمنفذ خطم الشكلة في مدينة العين من بينهم عدد من السيدات في محاولة تسلل غير مشروعة لدخول الدولة.

وكانت الشرطة تلقت معلومة أمنية بوجود محاولة تسلل في المنفذ وتم التنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لضبط المتسللين.

وأشادت بتعاون الشركاء الاستراتيجيين وجهودهم المثمرة التي أسهمت في الضبط، مؤكدة أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان الوطن، موضحة أن مثل هذه الحالات، تنجم عنها مخاطر كبيرة، ترفع من حجم المهددات والجرائم قد تصل إلى حد القتل والسرقة والاعتداء، وأن الدولة تتخذ إجراءات صارمة حيالها.

وأكدت حرصها على تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار ومضاعفة الجهود بالتعاون مع الجهات المختصة في عمليات التدقيق وتعزيز إجراءات التفتيش والمتابعة والمراقبة.

وذكرت أن التسلل عبر الحدود يشكل واحداً من أخطر العمليات التي تلقي بآثار سلبية على أمن المجتمع، خاصة في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم اقتصادي وتنموي كبير، يجعلها هدفاً لشريحة لا تغفل أجهزة وقوانين الدولة عن عبثها.