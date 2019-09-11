شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تحدد 10 أولويات على رأسها وقف الحرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

حددت الحكومة السودانية الجديدة، في اجتماعها الأول، أمس الثلاثاء، 10 أولويات للعمل عليها، خلال الأشهر ال6 الأولى من المرحلة الانتقالية على رأسها إحلال السلام، فيما قال المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان إنه تم التوصل لاتفاق شامل بين الخرطوم والحركات المسلحة، واليوم الأربعاء سيتم إعلان اتفاق المبادئ. وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة، إنه جرى مناقشة قضية السلام والأزمة الاقتصادية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

ولفت إلى أنه تم أيضاً مناقشة سبل تحقيق العدالة الانتقالية وإصلاح أجهزة الدولة ووضع سياسة خارجية متوازنة.

وذكر أن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وبصحبته وزراء الخارجية والداخلية والتجارة والصناعة والطاقة والتعدين، سيتوجهون في أول زيارة خارجية إلى جوبا عاصمة جنوب السودان،غداً الخميس. وأوضح أن الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك إلى جانب الجهود التى تقوم بها جوبا لإحلال السلام فى السودان.

وكان حمدوك قال في مقابلة مع «الحدث» إن للحكومة 10 أولويات أولها وقف الحرب وتحقيق السلام، وتابع «لدينا كمية من التحديات والشعب قادر على تخطيها».

ووعد حمدوك بالعمل على خلق سودان جديد مفتوح للاستثمار. وأعرب عن أمله في نجاح «البرنامج الإسعافي» في معالجة الأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن «السودان يعيش مناخا جديدا سيوصلنا إلى مكامن الخلل»، متعهداً بعدم فرض ضرائب جديدة ، مضيفا: «نبحث حزمة متكاملة من الإجراءات للوفاء بالتزاماتنا المالية».

وقال إن «معركة محاربة الفساد لن تكون سهلة ولكن سنخوضها»، وتابع «القضاء سيلاحق الفاسدين مدنياً أو جنائياً».

السودان الديمقراطي لا يمثل تهديداً لأحد

وأكد حمدوك، أن بلاده تحت الحكم الديمقراطي الرشيد لا تمثل تهديداً لأحد.

وخلال لقاء له على قناة «بي بي سي» عربي توقّع حمدوك رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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لجنة مشتركة بين السيادي والحركات المسلحة لإحلال السلام

في أثناء ذلك، قال المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان إنه تم التوصل لاتفاق شامل بين الخرطوم والحركات المسلحة، واليوم الأربعاء سيتم إعلان اتفاق المبادئ.وكان المجلس السيادي والجبهة الثورية اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة مشروع إجراءات ما قبل التفاوض الرسمي لإحلال السلام. ودخلت اللجنة، التي تتكون من 10 أشخاص لكل طرف، في اجتماعات مكثفة بجوبا.

وقال عضو المجلس السيادي، محمد الفكي، إن جولة التفاوض المباشر مع الحركات المسلحة تنطلق 14 أكتوبر المقبل وتستمر حتي 14 ديسمبر كحد أقصى.

مواكب مليونية لمحاسبة رموز نظام البشير

الى جانب ذلك، تعتزم قوى التغيير، تسيير مواكب مليونية جديدة، للدفع تجاه تعيين رئيس جديد للقضاء، ونائب عام، وممارسة ضغوط إضافية لمحاسبة رموز النظام البائد.

وقرر التحالف، تسيير مليونية يوم غد الخميس لحمل الحكومة لتعيين نائب عام ورئيس جديد للقضاء،على أن يشهد الخميس التالي مليونية أخرى لمحاسبة رموز نظام البشير.

أفورقي يعتزم زيارة الخرطوم بعد قطيعة 18 شهراً

على صعيد آخر، كشف مسؤول إريتري رفيع المستوى، الاثنين، أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي سيزور السودان في القريب العاجل بعد قطيعة بين البلدين امتدت 18 شهراً.

وكان أفورقي أوفد مستشاره الخاص يماني قبراب إلى الخرطوم، للترتيب للزيارة المرتقبة؛ حيث التقى رئيس الوزراء، الاثنين.

ونقل قبراب لحمدوك تهاني الحكومة الإريترية بتكوين الحكومة الانتقالية.

وأكد حمدوك خلال اللقاء حرصه على تطوير علاقات التعاون مع إريتريا.